Бывший член британского парламента: на Западе даже не знают, где находится Украина

Галлоуэй отметил, что жители стран Запада, из налогов которых финансируется продолжение украинского кризиса, зачастую не могут найти Украину на карте.
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