В Новосибирске семейная драма разворачивается в мусорном баке

В центре Новосибирска развернулась драматическая история, которая встревожила городское сообщество. 16 февраля младенца, завернутого в пластиковый пакет, обнаружили в мусорном баке рядом с одним из домов на улице 1905 года.
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