Министерство обороны России сообщило об успешной операции крымских десантников в Сумской области. Бронегруппа из Феодосии уничтожила украинских военных в лесопосадке у границы с Россией, завершив операцию зачисткой и передачей позиций для укрепления.
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