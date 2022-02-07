«Слабо остаться и попробовать снова?» — Чонгук бросил Тэхену романтический вызов после скандала

Судя по слухам, Чонгук (Jungkook) и Ви (V) совсем недавно поругались. Парни постоянно пытаются найти точки соприкосновения, чтобы наконец помириться после длительной ссоры и забыть все старые обиды, но, очевидно, что это не так легко, как кажется на первый взгляд.
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