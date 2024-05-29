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Закон и Порядок

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Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.

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