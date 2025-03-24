Билайн и "Рэдмэдробот" будут совместно развивать интеллектуальных ассистентов

ПАО "Вымпелком" (билайн) и ООО "Рэдмэдробот" (red_mad_robot) объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, в рамках которого компании будут разрабатывать ИИ-решения для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка, сообщает пресс-служба билайна.