Билайн и "Рэдмэдробот" будут совместно развивать интеллектуальных ассистентов

ПАО "Вымпелком" (билайн) и ООО "Рэдмэдробот" (red_mad_robot) объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, в рамках которого компании будут разрабатывать ИИ-решения для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка, сообщает пресс-служба билайна.
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