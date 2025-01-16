ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну казалось бы, уехал ты из проклятой России, и уехал, сиди теперь себе на благословенном Западе, радуйся, что ты "не там, а тут", сопи в две дырочки, занимайся семьёй, старайся заработать себе на жизнь, ассимилироваться, да что угодно.
Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Глупости не пишите, Приведите хоть одно слово ненависти Кедми к России. А не приведёте, ибо их нет. Вы ненавидит е людей только за фамилию, как вся презренная свора танов-русси, соловьева-ингершлюхи -мельникова и прочих. А людей ценят по делам, а не по фамилиям. У вас, нацистского отребья даже люди,живущие в России, предки которых жили на Руси с незапамятных времён, имеющие украинские фамилии, поголовно бандеровцы. А чем вы тогда в ненависти к другим народам отличаетесь от нацистского отребья - бандеровцев?
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2 час.
Алексей Тан
Не забывай ВОШЬ гнойная, что этот яша казаков, был лишён гражданства РСФСР (си-си-си -ре)... и был не въездной!... пока евреи и разные Кургиняны ... не подсуетились, в начале 90-тых и восстановили гражданство ЭТОЙ МРАЗИ.
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2 час.
Алексей Тан
Людка!!... здравствуй, ... Люда ... а не пора ли тебе (ВАМ), вытащить из небытия ""КРЫСУ "" и вновь начать её вешать... на таких ИНОРОДЦЕВ... вовчик Альтяйцев.
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2 час.
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