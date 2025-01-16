Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Так диаспора и судье конверт занесет.  Чем судья от этой чиновницы отличается. А этого ярого патриота Таджикистана со...«Не квартиру им в...
  • Алексей Тан
    А для ЭТОГО... не обходимо, что бы кто то написал заявление!.. а другие ЗАВЕЛИ ДЕЛО!... о НАРУШЕНИИ или преступлении....«Не квартиру им в...
  • Александр Лагуткин
    Полаять не терпится? Давай, - гавкай без меня.  Я не общаюсь с пациентами с внесезонным обострением. Да и надоел.  Св...8:16:05 Э: Грозны...

Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями

Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну казалось бы, уехал ты из проклятой России, и уехал, сиди теперь себе на благословенном Западе, радуйся, что ты "не там, а тут", сопи в две дырочки, занимайся семьёй, старайся заработать себе на жизнь, ассимилироваться, да что угодно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Глупости  не пишите, Приведите  хоть одно слово  ненависти  Кедми к России. А  не приведёте, ибо  их нет. Вы  ненавидит е  людей  только  за  фамилию, как вся  презренная  свора  танов-русси, соловьева-ингершлюхи -мельникова  и прочих. А  людей  ценят по  делам, а не по  фамилиям. У вас, нацистского отребья  даже  люди,живущие  в России, предки  которых  жили  на  Руси с незапамятных времён, имеющие  украинские  фамилии,   поголовно  бандеровцы. А  чем  вы  тогда  в ненависти к  другим народам  отличаетесь  от нацистского  отребья  - бандеровцев?
Ответить
2 час.
Алексей Тан
Не забывай ВОШЬ гнойная, что этот яша казаков, был лишён гражданства РСФСР (си-си-си -ре)... и был не въездной!... пока евреи и разные Кургиняны ... не подсуетились, в начале 90-тых и восстановили гражданство ЭТОЙ МРАЗИ.
Ответить
2 час.
Алексей Тан
Людка!!... здравствуй, ... Люда ... а не пора ли тебе (ВАМ), вытащить из небытия &quot;&quot;КРЫСУ &quot;&quot; и вновь начать её вешать... на таких ИНОРОДЦЕВ... вовчик Альтяйцев.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх