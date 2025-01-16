Владимир Алтайцев

Глупости не пишите, Приведите хоть одно слово ненависти Кедми к России. А не приведёте, ибо их нет. Вы ненавидит е людей только за фамилию, как вся презренная свора танов-русси, соловьева-ингершлюхи -мельникова и прочих. А людей ценят по делам, а не по фамилиям. У вас, нацистского отребья даже люди,живущие в России, предки которых жили на Руси с незапамятных времён, имеющие украинские фамилии, поголовно бандеровцы. А чем вы тогда в ненависти к другим народам отличаетесь от нацистского отребья - бандеровцев?