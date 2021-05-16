Почему следователи НКВД отказывались допрашивать писателя Даниила Хармса

Любители историиПолитикаПочему следователи НКВД отказывались допрашивать писателя Даниила Хармса Писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса не случайно называют гением бреда и мастером эпатажа.Вернуться к статье215НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПодгузовГлуп был, но писуч, как большинство писателей (но не все), которые называют себя художественными. Мог бы умереть героем, если бы хватило ума. Но фашисты и его уморили голодом. А Никулин и выжил, и победил, и смеялся всегда над тем, над чем, действительно, смеяться было не грех. Не как Собчачка и её сестра по несчастью, Латынина.salnikovoleg salnikovЛенин, называл интеллигецию дерьмо нации. Не так он и был не прав. Ко многим нашим т. н творческим интеллигент подходит это определение.Люся ЛюсяПонтярщик. Когда умом и талантом похвастать не получается, в признать себя серой никчёмной мышкой никак не хочется, вот так себя и ведут. Клоун.Маргарита СелиховаИ стихи этого клоуна внесли в школьную программу во 2 класс.ЛеонидА я полагал, что только у Павленского гвозди в мошонке побывали... Богата наша "интеллигенция" на законченных идиотов.K50952так они и есть идиоты, живут в аквариуме и думают что разбив стекло - вырвутся на свободу. А снаружи тайга и волки. :)ВЛАДИМИР ЛАПИНсдох туда ему и дорога!!Владимир Васильевич ШеинО чем эта статья?ВЛАДИМИР ЛАПИНсейчас тёзка главное погиздеть.....KarmadonПочитал комменты... "Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь".Лариса ФомичеваЭто как я понимаю,был один из нынешних моргенштернов?анатолий андреев!!!!!!!!Владимир ПетровГлубокий поэт-философ. Почитайте его стиxотворение "Постоянство веселья и грязи". Про нас, русскиx. Или про всё человечство. Великолепны его детские стиxи: "Что это было?", "Влас и Мишка" и все прочие. Я люблю его прозаические миниатюры. Любимая - "Падающие старуxи". В пору репрессий и кровавой "классовой борьбы" с "недобитым" Петербургом человек умел шутить, чудить и веселить. Пока мрачные упыри комуняки не уничтожили его в своиx зинданаx.Лариса ФомичеваЕсть и получше. Не понимаю, что творится. Во имя благостных идей Ложь торжествует, блуд ярится... Махнуть рукой, как говорится? Но как же мне потом крестится Рукой, махнувшей на людей?...Владимир ПетровПолучше ли? Дело вкуса. Но ваш автор прекрасен. Он издаётся? Я бы купил.Владимир ПетровВообще первым вопросом о русскиx генияx и талантаx должен быть "жив ли?"Владимир ПетровНашёл сам: не жив. И широко известен – 14 изданныx сборников. А я не знал. Песенниками не интересовался. 3ря.Владимир ПетровА это не песенник. И жив. Издаётся многотонно. Благополучен – это xорошо. А то беспросветно в его стиxаx.Лариса ФомичеваНиколай Зиновьев.Очень мне нравится. Эх, подкачу-ка я штанины, Несите ноги, вы вольны, Куда хотите, гражданина Несуществующей страны... Ну что же, нет страны, и ладно. Выходит кончилось кино. Зато пока еще прохладно В бутылке терпкое вино. А если я при всем при этом, При всем при этом, да при том Не стану даже и поэтом, То точно сделаюсь шутом. Я бубенцами стану звякать, Глотну вина и брошусь в пляс, Чтоб ненароком не заплакать. Навзрыд... Беззвучно... Как сейчас.Владимир ПетровКак-то ваш поэт непрерывно мрачен. Талантливо. Может, гениально. И профессионально. А лично благополучен. Откуда черпает вселенскую скорбь?Лариса ФомичеваВидимо,у него есть причины? Воспетый и в стихах, и в пьесах, Он, как отец к своим сынам, Уже полвека на протезах, — Что ни весна, — приходит к нам. Он и страшнее, и прекрасней Всех отмечаемых годин. Один такой в России праздник. И слава Богу, что один.
Свежие комментарии