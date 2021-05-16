Любители истории

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Почему следователи НКВД отказывались допрашивать писателя Даниила Хармса

Почему следователи НКВД отказывались допрашивать писателя Даниила Хармса

Писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса не случайно называют гением бреда и мастером эпатажа.

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Валерий Подгузов
Глуп был, но писуч, как большинство писателей (но не все), которые называют себя художественными. Мог бы умереть героем, если бы хватило ума. Но фашисты и его уморили голодом. А Никулин и выжил, и победил, и смеялся всегда над тем, над чем, действительно, смеяться было не грех. Не как Собчачка и её сестра по несчастью, Латынина.
salnikovoleg salnikov
Ленин, называл интеллигецию дерьмо нации. Не так он и был не прав. Ко многим нашим т. н творческим интеллигент подходит это определение.
Люся Люся
Понтярщик. Когда умом и талантом похвастать не получается, в признать себя серой никчёмной мышкой никак не хочется, вот так себя и ведут. Клоун.
Маргарита Селихова
И стихи этого клоуна внесли в школьную программу во 2 класс.
Леонид
А я полагал, что только у Павленского гвозди в мошонке побывали... Богата наша "интеллигенция" на законченных идиотов.
K50952
так они и есть идиоты, живут в аквариуме и думают что разбив стекло - вырвутся на свободу. А снаружи тайга и волки. :)
ВЛАДИМИР ЛАПИН
сдох туда ему и дорога!!
Владимир Васильевич Шеин
О чем эта статья?
ВЛАДИМИР ЛАПИН
сейчас тёзка главное погиздеть.....
Karmadon
Почитал комменты... "Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь".
Лариса Фомичева
Это как я понимаю,был один из нынешних моргенштернов?
анатолий андреев
!!!!!!!!
Владимир Петров
Глубокий поэт-философ. Почитайте его стиxотворение "Постоянство веселья и грязи". Про нас, русскиx. Или про всё человечство. Великолепны его детские стиxи: "Что это было?", "Влас и Мишка" и все прочие. Я люблю его прозаические миниатюры. Любимая - "Падающие старуxи". В пору репрессий и кровавой "классовой борьбы" с "недобитым" Петербургом человек умел шутить, чудить и веселить. Пока мрачные упыри комуняки не уничтожили его в своиx зинданаx.
Лариса Фомичева
Есть и получше. Не понимаю, что творится. Во имя благостных идей Ложь торжествует, блуд ярится... Махнуть рукой, как говорится? Но как же мне потом крестится Рукой, махнувшей на людей?...
Владимир Петров
Получше ли? Дело вкуса. Но ваш автор прекрасен. Он издаётся? Я бы купил.
Владимир Петров
Вообще первым вопросом о русскиx генияx и талантаx должен быть "жив ли?"
Владимир Петров
Нашёл сам: не жив. И широко известен – 14 изданныx сборников. А я не знал. Песенниками не интересовался. 3ря.
Владимир Петров
А это не песенник. И жив. Издаётся многотонно. Благополучен – это xорошо. А то беспросветно в его стиxаx.
Лариса Фомичева
Николай Зиновьев.Очень мне нравится. Эх, подкачу-ка я штанины, Несите ноги, вы вольны, Куда хотите, гражданина Несуществующей страны... Ну что же, нет страны, и ладно. Выходит кончилось кино. Зато пока еще прохладно В бутылке терпкое вино. А если я при всем при этом, При всем при этом, да при том Не стану даже и поэтом, То точно сделаюсь шутом. Я бубенцами стану звякать, Глотну вина и брошусь в пляс, Чтоб ненароком не заплакать. Навзрыд... Беззвучно... Как сейчас.
Владимир Петров
Как-то ваш поэт непрерывно мрачен. Талантливо. Может, гениально. И профессионально. А лично благополучен. Откуда черпает вселенскую скорбь?
Лариса Фомичева
Видимо,у него есть причины? Воспетый и в стихах, и в пьесах, Он, как отец к своим сынам, Уже полвека на протезах, — Что ни весна, — приходит к нам. Он и страшнее, и прекрасней Всех отмечаемых годин. Один такой в России праздник. И слава Богу, что один.

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