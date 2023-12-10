По России гуляет микроплазменная инфекция: что это такое, симптомы, способы лечение и меры профилактики Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной пресс-службой Роспотребнадзора, в стране зафиксированы редкие случаи заболевания микоплазменной инфекцией, как было сообщено информационным агентством «Интерфакс».