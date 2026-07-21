Сыграно восемь туров чемпионата Ботсваны по шахматам среди женщин

Единоличным лидером в чемпионате Ботсваны по шахматам среди женщин в Габороне (Ботсвана) остается Онкеметсе Фрэнсис после восьмого тура 20 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии