Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Виды деревьев, которые лучше всего улавливают CO2

Виды деревьев, которые лучше всего улавливают CO2

Быстрорастущие деревья могут смягчить изменения климата. Это поднимает ключевой вопрос для лесоводов: какие виды деревьев обладают наибольшим потенциалом? Ученые из институтов INRAE ​​и Bordeaux Sciences Agro провели исследование, чтобы определить характеристики деревьев, которые способствуют росту и таким образом накоплению CO2 в биомассе.

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