Виды деревьев, которые лучше всего улавливают CO2

Быстрорастущие деревья могут смягчить изменения климата. Это поднимает ключевой вопрос для лесоводов: какие виды деревьев обладают наибольшим потенциалом? Ученые из институтов INRAE и Bordeaux Sciences Agro провели исследование, чтобы определить характеристики деревьев, которые способствуют росту и таким образом накоплению CO2 в биомассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии