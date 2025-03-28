Виды деревьев, которые лучше всего улавливают CO2

Быстрорастущие деревья могут смягчить изменения климата. Это поднимает ключевой вопрос для лесоводов: какие виды деревьев обладают наибольшим потенциалом? Ученые из институтов INRAE ​​и Bordeaux Sciences Agro провели исследование, чтобы определить характеристики деревьев, которые способствуют росту и таким образом накоплению CO2 в биомассе.