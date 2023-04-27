Экс-глава УМВД Камчатки приговорен к 11 годам лишения свободы

К длительному сроку лишения свободы приговорен бывший начальник камчатской полиции Михаил Киселев. Как уточняют в Следственном комитете России, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
К длительному сроку лишения свободы приговорен бывший начальник камчатской полиции Михаил Киселев. Как уточняют в Следственном комитете России, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
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