Убийство Кеннеди и теракт 11 сентября будут рассекречены: Трамп готовит супершоу

Коллаж Царьграда Вчера 1K прочитали Дональд Трамп пообещал рассекретить все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди, теракту 11 сентября 2001 года и делу миллиардера-педофила Эпштейна, если станет президентом.
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