Сам себе мастер: пошаговая инструкция полировки стекол автомобиля

Со временем на лобовом стекле появляются различные царапины и потертости, они значительно ухудшают обзор, что в конечном итоге может сказаться на безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения.
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