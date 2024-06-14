Вода проступает через потолок: прокуратура взялась за спорткомплекс в Приморье

Прокуратура города Находки Приморского края провела проверку в отношении спортивной школы «Водник». Кровля и элементы отделки в зале комплекса оказались в неудовлетворительном состоянии - в помещение даже проступает влага, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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