Во врем церемонии вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» были названы молодежные столицы России в 2024 году Объявлял победителей первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
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