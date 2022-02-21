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    Какая хрень!!!! Это Штольц-то адекват????? Автор пусть очки розовые снимет!Нет мира? Нет газа!

Поступь диктатуры

Поступь диктатуры

Поступь тоталитаризма в Канаде.Полиция разогнала лагерь протестующих перед парламентом Канады.Всем протестующим угрожают уголовными делами, штрафами, конфискацией автомобилей, заморозкой счетов в банках и т.

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