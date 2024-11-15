Боуз заметил исчезновение из западной прессы данных о националистах на Украине AlexCoderБоуз заметил исчезновение из западной прессы данных о националистах на Украине AlexCoder Один нюанс сильно удивляет Многие европейские эксперты трезво оценивают происходящее на международной арене и не готовы молчать.