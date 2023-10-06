Песков высказался о «дедлайне» на экспорт бензина Евгения КомароваНехватка топлива и обновление рекордов биржевых цен толкнули российские власти на жесткие меры по регулированию рынка.
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