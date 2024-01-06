Путин: встреча с семьями погибших героев СВО является ясным сигналом чиновникам

ЮВ

Юрий Во

Наш Президент глубоко ошибается, что его "встреча с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО) должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих". Не должна ! Умные чиновники это делали и делают уже сегодня. Без дополнительных "сигналов". А для тех, кто этого не делает, а их значительное количество, эти "сигналы" ничего не значат. Просто в силу "недалекости", небольшого ума или откровенной тупости. К сожалению, "Единая Вертикаль Власти", которую построил Путин, просто "кишит" подобными чиновниками. Да, они - туповатые, но верные, лично преданные своему начальству, а значит будут и дальше сидеть на своих "теплых" местах.