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Путин: встреча с семьями погибших героев СВО является ясным сигналом чиновникам

Путин: встреча с семьями погибших героев СВО является ясным сигналом чиновникам

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО) должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих, передает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Наш Президент глубоко ошибается, что его &quot;встреча с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО) должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих&quot;.   Не должна  ! Умные чиновники это делали и делают уже сегодня. Без дополнительных &quot;сигналов&quot;. А для тех, кто этого не делает, а их значительное количество, эти &quot;сигналы&quot; ничего не значат. Просто в силу &quot;недалекости&quot;, небольшого ума или откровенной тупости. К сожалению, &quot;Единая Вертикаль Власти&quot;, которую построил Путин, просто &quot;кишит&quot; подобными чиновниками. Да, они - туповатые, но верные, лично преданные своему начальству, а значит будут и дальше сидеть на своих &quot;теплых&quot; местах.
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