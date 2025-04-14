Министр спорта России назвал города, где могут пройти матчи между командами НХЛ и КХЛ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ" Министр спорта Российской Федерации, а также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, какие города рассматриваются в качестве хозяев проведения матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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