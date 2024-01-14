В центре Челябинска утонул шестилетний ребенок

В центре Челябинска произошла. В термальном комплексе во время купания утонул шестилетний мальчик. Накануне, 13 января, вечером, мальчик шести лет захлебнулся во время купания в термальном комплексе в центре Челябинска, сообщает Ura.
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