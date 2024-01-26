В России начались продажи нового Geely Atlas

Geely Atlas в начальной версии Luxury оснащен полностью светодиодной оптикой, 19-дюймовыми легкосплавными колесами, панорамной крышей, раздельным климат-контролем, медиацентром с вертикальным сенсорным экраном диагональю 13,2-дюймов, подогревами всех сидений, руля, зеркал и лобового стекла, а также обивкой из темно-синей экокожи стоит 3 194 990 рублей.