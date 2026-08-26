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МОСИНФОРМ

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Сергей Собянин рассказал, как московские городские службы восстанавливают Луганск и Донецк

Сергей Собянин рассказал, как московские городские службы восстанавливают Луганск и Донецк

Московские городские службы продолжают восстанавливать соцобъекты и общественные пространства в Луганске и Донецке, подробности в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин В Луганске столичные специалисты благоустраивают сквер в самом сердце города.

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