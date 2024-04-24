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The Independent: помощь США не поспеет до нового российского наступления

The Independent: помощь США не поспеет до нового российского наступления

В Киеве приободрились после решения Вашингтона отправить Украине новый масштабный пакет помощи. Однако в ряде западных СМИ полагают, что поддержка оказывается чересчур поздно и может не поспеть до нового наступления ВС РФ.

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