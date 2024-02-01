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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: ХАМАС ПОБЕДИЛ ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ ВЫВОДИТ ВОЙСКА

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: ХАМАС ПОБЕДИЛ ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ ВЫВОДИТ ВОЙСКА

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Не чудо ли это? Поначалу многим казалось, что ХАМАС будет раздавлен ЦАХАЛ. Что эта группировка, спровоцировавшая Израиль на саморазоблачение и привлёкшая внимание всего мира к палестинской проблеме, выступила, решив эту стратегическую задачу, в роли камикадзе.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ИзраЭль нагло и подло забирал земли израильтян, но подавился сейчас. И будет этот Богом и людьми прОклятый народишко снова искать идиотов которые согласятся их принять, но...после всего содеянного НЕТ им места на Земле? Потомки христопродавцев, иудино племя. Ниже фото как онир смиренно прибыли на Палестину с просьбой (!) приютить их.
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2 час.
Людмила Лиханова
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2 час.
а
айрат
Нужно освобождать Палестину до конца! Израиль должен изчезнуть с карты Палестины! Еврейские убийцы, оккупанты вон из Палестины!
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1 час.

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