НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: ХАМАС ПОБЕДИЛ ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ ВЫВОДИТ ВОЙСКА

Людмила Лиханова

ИзраЭль нагло и подло забирал земли израильтян, но подавился сейчас. И будет этот Богом и людьми прОклятый народишко снова искать идиотов которые согласятся их принять, но...после всего содеянного НЕТ им места на Земле? Потомки христопродавцев, иудино племя. Ниже фото как онир смиренно прибыли на Палестину с просьбой (!) приютить их.