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Сирийский капкан Эрдогана

Сирийский капкан Эрдогана

Попытка Анкары добиться геополитической субъектности при дефиците необходимых ресурсов превращает Турцию в инструмент Информационное агентство Анадолу распространило жесткое заявление президента Эрдогана о готовности Турции «использовать тяжелое оружие в сирийской провинции Идлиб».

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