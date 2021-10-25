Сирийский капкан Эрдогана

Попытка Анкары добиться геополитической субъектности при дефиците необходимых ресурсов превращает Турцию в инструмент Информационное агентство Анадолу распространило жесткое заявление президента Эрдогана о готовности Турции «использовать тяжелое оружие в сирийской провинции Идлиб».
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