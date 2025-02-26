Трамп формирует «команду мечты» во главе ФБР – в США грядут «великие чистки»?

После того как Белому дому с большим трудом удалось добиться утверждения в сенате нового главы Пентагона Пита Хегсета, бывшего обозревателя Fox News, самым невероятным казалось получение одобрения указанной палаты для еще более «эксцентричного», по мнению многих, ставленника Трампа на пост директора ФБР – Кэша Пателя.
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