Sweden Signs Deal To Buy 4 Frigates From France, Deepen Defense Cooperation Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, Sweden inked a deal with France for a quartet of Naval Group frigates during a ceremony in Stockholm on Aug.
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