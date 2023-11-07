Прославленный автозавод «Москвич» отпраздновал 6 ноября 93-й день рождения

Автомобильный завод «Москвич» 6 ноября отметил 93-й день рождения, именно в этот день в 1930 году с конвейера Государственного автосборочного завода имени Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) сошел первый автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии