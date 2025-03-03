Оскар-2025: Самые яркие и запоминающиеся моменты прошедшей церемонии

97-ая церемония вручения премии «Оскар» завершилась абсолютным триумфом «Аноры», полным провалом «Никому не известного» и грабежом Деми Мур средь бела дня! Что ещё было интересного на самой церемонии? Кто из знаменитостей появился? Как там Юра? Кратко рассматриваем интересные моменты, которыми запомнилась церемония, прошедшая удивительно ровно, но крайне комфортно.