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Миронов предложил обменивать старые автомобили на сертификаты для покупки новых машин

Миронов предложил обменивать старые автомобили на сертификаты для покупки новых машин

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить программу «Новый автомобиль — каждой семье», в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, равный рыночной стоимости старого авто.

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