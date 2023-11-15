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Дикие традиции первой брачной ночи в разных странах

Дикие традиции первой брачной ночи в разных странах

Каких только свадебных традиций не бывает! Шотландцы обливают невесту грязной жижей, у некоторых народностей Индии принято пожениться сначала с деревом, прежде чем вступить в брак с человеком, в Корее жениха бьют по пяткам рыбой.

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