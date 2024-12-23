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В особо клубном размере: у диджея нашли больше килограмма кокаина

В особо клубном размере: у диджея нашли больше килограмма кокаина

Сотрудники столичной полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков популярного клубного диджея с солидной партией кокаина — подозреваемый хранил у себя дома свыше 1,2 кг наркотического средства.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
За сбыт наркотиков надо расстреливать Наши депутаты могли бы уже меры принять.
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18 час.

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