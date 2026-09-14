В Липецке в ДТП пострадал 7-месячный ребёнок

В аварии пострадал семимесячный ребёнок. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.Вечером 11 сентября в Липецке на улице Адмирала Макарова произошло ДТП с участием двух иномарок: в 18:30 столкнулись «Чери» под управлением 51-летнего мужчины и «Опель», за рулём которого находился 41-летний водитель.