В Липецке в ДТП пострадал 7-месячный ребёнок

В аварии пострадал семимесячный ребёнок. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.Вечером 11 сентября в Липецке на улице Адмирала Макарова произошло ДТП с участием двух иномарок: в 18:30 столкнулись «Чери» под управлением 51-летнего мужчины и «Опель», за рулём которого находился 41-летний водитель.
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