HR-эксперт Понукалин: условия командировок нужно обсуждать до найма

HR-эксперт Илья Понукалин заявил, что готовность к деловым поездкам становится всё более значимым условием при найме.
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