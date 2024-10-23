В России создана уникальная пушка с датчиком дронов, показывающим направление их полета

На VI Всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был представлен новый вид оружия для борьбы с беспилотниками - винтовка со встроенным детектором, позволяющим определять направление полета беспилотника.
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