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Минприроды: добыча нефти на шельфе РФ в 2026 году может составить 23 млн тонн

Минприроды: добыча нефти на шельфе РФ в 2026 году может составить 23 млн тонн

В 2026 году объем добычи углеводородов на российском шельфе прогнозируется на уровне 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров газа.

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