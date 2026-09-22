Минприроды: добыча нефти на шельфе РФ в 2026 году может составить 23 млн тонн

В 2026 году объем добычи углеводородов на российском шельфе прогнозируется на уровне 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КМИС: 27% украинц...
- Депутат Журавлев:...
- Актер Евгений Мир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым