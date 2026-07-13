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Фридман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «В конце прошлого сезона ситуация в команде вышла из-под контроля. Теперь у них есть парень, который не побоится бросить вызов»

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером « Эдмонтона ».  63-летний специалист возглавил «Ойлерс» в июне.

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