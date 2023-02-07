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Политолог Марков: соболезнования Зеленского Турции с пожеланием о продолжении поставок Украине — выдающиеся «по аморальности»

Политолог Марков: соболезнования Зеленского Турции с пожеланием о продолжении поставок Украине — выдающиеся «по аморальности»

Соболезнования украинского президента Владимира Зеленского Турции по случаю произошедшего землетрясения с пожеланием о продолжении поставок киевской стороне — выдающиеся «по аморальности».

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