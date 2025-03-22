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Царьград

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Старший сын Янины Копайгородской временно взял опеку над младшими детьми

Старший сын Янины Копайгородской временно взял опеку над младшими детьми

Старший сын Янины Копайгородской взял временную опеку над младшими братьями и сестрами после ареста родителей.

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