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Царьград

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Пашинян меняет курс: Армения стремится восстановить отношения с Москвой

Пашинян меняет курс: Армения стремится восстановить отношения с Москвой

Премьер Армении поручил коллегам возобновить совместные проекты с Россией.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее высказывался против России, решил пересмотреть свой внешнеполитический курс в пользу москвоского направления.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!
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20 час.
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