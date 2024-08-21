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Информационный марафон - стартуем

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Зрадник или злочинець: в Раде выясняли, зачем Гетманцев «сбрехал» про российский СПГ на Украине

Зрадник или злочинець: в Раде выясняли, зачем Гетманцев «сбрехал» про российский СПГ на Украине

Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев во время обсуждения закона о подорожании акциза на топливо «обронил», что «подавляющее большинство сжиженного газа на рынке Украины занимает российский», лишь для красного словца, чтобы мотивировать коллег.

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