Турист, посетивший все страны мира, раскрыл самые затратные направления

Многие из этих мест ошибочно воспринимаются путешественниками-новичками как бюджетные направления. Немецкий инфлюенсер Лука Пфердменгес, к своим 23 годам официально объехавший все страны мира, рассказал, что во многих странах, которые принято считать бюджетными, на самом деле легко потерять счет деньгам.
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