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ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине

ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине

ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине. Как заявил в ходе брифинга во вторник, 19 апреля, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков, ВКС России в н.

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