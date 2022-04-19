ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине. Как заявил в ходе брифинга во вторник, 19 апреля, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков, ВКС России в н.