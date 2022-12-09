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Соперник Ермекова по титульному бою Eagle не сделал вес

Сегодня в Атырау в предверии турнира Eagle FC 51 прошло традиционное взвешивание бойцов. Казахстанец Даурен Ермеков, который подерётся за титул чемпиона лиги в среднем весе, уложился в лимит своей весовой категории.

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