В первый день голосования "легли" Госулуги

Утром 15 марта у сайта Госуслуг произошли сбои в работе. В первый день голосования на выборах пользователи сайта Госуслуг столкнулись с проблемами: у одних вовсе не получается получить доступ к ресурсу, у других портал работает, но с подвисаниями, выдает ошибки.