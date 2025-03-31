Несколько дней находившаяся в ловушке женщина извлечена живой из-под обломков в Мьянме

Женщина, оказавшаяся в ловушке под обломками здания отеля в течение почти 60 часов после разрушительного землетрясения в Мьянме, была извлечена живой из-под обломков в понедельник, сообщили официальные лица.
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