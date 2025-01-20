Пожар на нефтебазе в Лисках ликвидирован на отдельных участках

Сотрудники МЧС ликвидировали на отдельных участках пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. При этом на других участках снизилась интенсивность огня благодаря пенным атакам, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии