WP: США сняли запрет на вооружение украинского батальона "Азов"*

Когда именно это произошло и в какие сроки военнослужащим выдадут американское оружие – неизвестно.Администрация США своим указом аннулировала запрет на поставки вооружения националистическому батальону "Азов"*, входящему в состав вооружённых сил Украины.
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